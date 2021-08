Für viele Filmfans war der erste Kontakt mit Marvel Filmen die "X-Men"-Reihe oder die "Spiderman"-Trilogie zu Beginn der Nullerjahre. Ab 2008 nahm das SuperheldInnengenre mit "Iron-Man" richtig Fahrt auf und wurde schließlich zu dem, was es heute ist.

Wer aber bereits 1986 ein begeisterter Kinogänger war, der hatte die Chance, den allerersten Marvel-Kinofilm "Howard the Duck" zu sehen. Obwohl es in den 80ern bereits TV-Filme zu Hulk, Captain America und Doctor Strange gab, war "Howard the Duck" der erste Kinoauftritt einer Marvel-Figur. Produziert wurde das schräge Werk von niemand geringerem als "Star Wars"-Mastermind George Lucas.

"Howard the Duck" erzählt die Geschichte des humanoiden Erpels Howard, der aufgrund eines fehlgeschlagenen Experiments auf der Erde landet. Dort lernt er die Rocksängerin Beverly kennen und setzt alles daran, um wieder auf seinen Heimatplaneten zurückzukehren. Als die Rückkehraktion scheitert, findet ein böser Dämon seinen Weg zur Erde. Howard setzt alles daran, den Schurken auszulöschen, damit nicht noch mehr Aliens ihren Weg zur Erde finden.