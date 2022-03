Lohnt sich das Streamen von "Der schlimmste Mitbewohner aller Zeiten"?

Wer schon einmal in einer WG oder einem StudentInnenheim gelebt hat, und eventuell sogar auf der Suche nach MitbewohnerInnen war, kennt sicherlich die Herausforderung, innerhalb kürzester Zeit zu entscheiden, wer in sein Heim passt. In gewisser Weise teilt man dabei seine Privatsphäre mit Fremden – und genauso wie daraus oftmals lebenslange Freundschaften entstehen können, kann es eben zwischenmenschlich dann doch nicht so gut harmonieren.

Das heißt natürlich nicht, dass man gleich mit StraftäterInnen einen Wohnraum teilt, aber (ehemalige) WG-BewohnerInnen können auf jeden Fall bei den vier von Netflix aufgegriffenen Fällen bestens mitfiebern.

Natürlich kommen auch Fans von anderen True-Crime-Serien bei dieser Miniserie voll auf ihre Kosten.

Die aus fünf Folgen bestehende Miniserie "Der schlimmste Mitbewohner aller Zeiten" ist auf Netflix zu sehen.