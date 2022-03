"Bad Vegan": Trailer zur neuen Betrüger-Dokuserie auf Netflix

Darum geht es in "Bad Vegan"

Neugierig geworden? Im Detail geht es in der wilden, vierteiligen Doku-Serie von Chris Smith, dem ausführenden Produzenten von "Tiger King" und Regisseur von "Fyre: The Greatest Party that Never Happened", um Sarma Melngailis, der erfolgreichen Gastronomin hinter dem New Yorker Hotspot "Pure Food and Wine" – und die von der Königin der veganen Küche zur Veganerin auf der Flucht wurde.

Wir werden ZeugInnen davon, wie Melngailis Gelder ihres Restaurants veruntreute, um sie einem Mann namens Shane Fox zukommen zu lassen, den sie 2011 auf Twitter kennenlernte. Fox versprach ihr, ihre größten Träume wahr werden zu lassen, solange sie ohne zu fragen seine Forderungen erfülle. Klingt doch sehr vertrauenswürdig ....?!

Zumindest für Melngailis: Die beiden heirateten, einige Jahre später wurde das Paar in einem Motel in Tennessee verhaftet, nachdem es das Restaurant und die Belegschaft um fast zwei Millionen Dollar erleichtert hatte. Auf die Spur des auf der Flucht befindlichen Paares waren die Ermittler durch eine Pizzabestellung auf den Namen Anthony Strangis (Shane Fox’ richtiger Name) gekommen.

In anderen Worten: "Bad Vegan: Berühmt und betrogen" ist eine wahre Geschichte, die bizarrer nicht sein könnte – und sogar noch spektakulärer ist als "Der Tinder-Schwindler"!

Ist ab dem 16. März auf Netflix zu sehen.