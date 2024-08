Das Karussell der Disney-Realverfilmungen dreht sich munter weiter: Am 20. März 2025 soll "Disney's Snow White" in die Kinos kommen, also die Live-Action-Version des Märchen-Klassikers "Schneewittchen und die sieben Zwerge" aus dem Jahre 1937, seines Zeichens der erste abendfüllende Zeichentrickfilm der Walt-Disney-Studios. Geplant ist die Realverfilmung bereits seit 2016, war aber einige Zeit lang in der Vorproduktionshölle gefangen.

Das Disney Studio hat einen jungen Nachwuchsstar für die begehrte Schneewittchen-Rolle in der geplanten Realverfilmung gefunden. Nach monatelanger Suche ist die Wahl auf die 23-jährige Amerikanerin Rachel Zegler gefallen, die mit Steven Spielbergs Remake von "West Side Story" in der Rolle der Maria ihren großen Durchbruch feierte.

Im Regiestuhl nimmt Marc Webb Platz, der auch bereits bei "The Amazing Spider-Man" und "500 Days of Summer" das Regie-Zepter geschwungen hat. Nicht die allerschlechtesten Voraussetzungen ...

Peter Dinklage ist kein Fan des Films

Nicht alle freuen sich auf das neue Disney-Filmprojekt. Der 52-jährige kleinwüchsige "Game of Thrones"-Star Peter Dinklage etwa fand im Podcast "WTF" von und mit Marc Maron bereits klare Worte darüber, was er von dem neuen Schneewittchen-Film hält – nämlich nicht besonders viel: "Es wird viel Heuchelei betrieben", so Dinklage. "Das ist nicht böse gemeint, aber ich war ein wenig überrascht, als [die MacherInnen des Films] stolz darauf waren, eine Latina-Schauspielerin als Schneewittchen zu besetzen. Aber sie erzählen nach wie vor die Geschichte von 'Schneewittchen und die sieben Zwerge'. Macht mal einen Schritt zurück und schaut, was ihr da eigentlich tut."

Die Geschichte sei nicht mehr zeitgerecht, nicht mehr politisch korrekt und einfach "verdammt rückständig", so Dinklage. Und weiter: "Du bist in gewisser Weise fortschrittlich, aber dann machst du immer noch diese verdammt rückständige Geschichte über sieben Zwerge, die zusammen in einer Höhle leben."