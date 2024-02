Mit dem deutschen Film "Schock" kündigt sich wohl ein richtiger Schocker an, der nur für starke Nerven geeignet ist. Das Regie-Duo Denis Moschitto und Daniel Rakete Siegel hat mit diesem Werk eine harte Crime-Story zu bieten, bei deren Vorführung angeblich schon Leute in Ohnmacht gefallen sind.

Es handelt sich um ein Gangster-Drama, in dessen Zentrum ein ehemaliger Arzt steht, der in ein nachtschwarzes Köln abtaucht. Seht euch doch gleich einmal den Trailer an, falls ihr euch traut: