In "Call Me by Your Name" verschmelzen Sanftmut, Melancholie, ungekünstelter Pathos und verführerische Poesie zu einem zurückhaltenden Liebesbrief über Intimität und Begehren in seiner reinsten, unmittelbaren Form. Hier ist selbst der schüchternste Blick mit größter Erotik aufgeladen. Die beiden (verbotenen?) Liebenden sind eingebettet in Kultur, wunderschönem Ambiente und einem Losgelöst-Sein von Zeit, das gleichzeitig aber auch permanent zu warnen droht: Zeitlosigkeit ist eine gefährliche Täuschung, denn schon bald könnte all das Schöne vorüber sein. "Call Me by Your Name" erhebt Sinnlichkeit zur Kunstform.

Und wir sind sicher: Die Pfirsich-Szene wird dich an einen ganz bestimmten Moment aus "Saltburn" erinnern ...

