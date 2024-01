Mehr noch: Das Märchen-Motiv, das den Roten Faden durch "Das Schweigen der Esel" bildet, habe viel mit seinem eigenen Leben zu tun, sagt Karl Markovics. "Märchen sind der Fundus, aus dem mein Geschichtenerzählen, mein Hang zum Schauspielen, zum Regieführen und letzten Endes auch zum selber Schreiben kommt. Das ist die Quelle, aus der ich schöpfe. Märchen begleiten mich.

Das erste Theaterstück, in dem ich als Fünfjähriger gespielt habe, war 'Hans im Glück'", erzählt er. "Nicht ganz unkokett bezeichne ich meine Kinofilme als Märchen für Erwachsene. Es war daher nur naheliegend, dass früher oder später das Märchen bei mir ganz vordergründig eine Rolle spielen wird. Gerade in diesem Fall hat es sich angeboten, weil es ja doch eher eine surrealere, absurdere Welt ist, in die wir mit der Hauptfigur eintauchen."

Wieder hat Horak einen für alle anderen unsichtbaren Assistenten zur Seite, doch diesmal arbeitet er in zahlreichen Erinnerungssequenzen im Kriminalarchiv und beschäftigt sich in seiner Freizeit mit den strafrechtlich relevanten Aspekten in Grimms Märchen. Dass der deutsche Jurist Jörg-Michael Günther in seinem Buch "Der Fall Rotkäppchen" genau das vor etlichen Jahren getan hat, "hab ich natürlich gierig aufgegriffen", sagt Markovics und erinnert daran, dass "ursprünglich Märchen nicht ausschließlich für Kinder gedacht waren".

Es sei auch darum gegangen, den namenlosen Schrecken und die Bedrohung des endlos großen, unheimlichen deutschen Waldes zu bannen. "Märchen sind ja keine Real Crime Geschichten, sondern eigentlich erweiterte Bannsprüche. Und auch mich interessiert am Krimi immer die Märchenfunktion: Wie kann ich den Schrecken überwinden?"