Zu wenig Autorinnen: Serien vor allem von Männern entwickelt

Angesichts des Serienbooms fordern die deutschen Drehbuchautorinnen Annette Hess und Kristin Derfler, mehr Projekte in die Hände von Frauen zu geben. Sie kritisieren, vor allem prägende Autorenpositionen gingen noch zu oft an Männer. "Was Frauen in Deutschland oft schreiben dürfen: lustige, kleine Webserien oder Nischenformate", sagte Hess. "Die männlichen Kollegen bekommen die großen Millionenbudgets." So bleibe das gesellschaftliche Narrativ männlich geprägt.