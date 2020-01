SERIEN-KALENDER: Diese Serien starten im Februar 2020

26. FEBRUAR

I AM NOT OKAY WITH THIS, Staffel 1 (Netflix): In diesem Teenie-Drama, das wie die großartige Netflix-Serie "The End of the F***ing World" auf einer gleichnamigen Comic-Vorlage von Charles Forsman basiert, entwickelt ein Mädchen mysteriöse Superkräfte, während sie sich mit typischen Teenager-Problemen herumschlagen muss. Da die neue Netflix-Serie auch vom Regisseur und Showrunner von "The End of the F***ing World" gemacht wird, ist unser Interesse groß – obwohl es bisher noch nicht einmal einen Trailer gibt. Trotzdem ein Pflichttermin bei Netflix am 26. Februar!