SERIEN-KALENDER: Diese Serien starten im November 2019

17. NOVEMBER

THE CROWN, Staffel 3 ( Netflix): In der dritten Staffel übernimmt Olivia Colman die Rolle der britischen Queen Elisabeth II. von Claire Foy. Mit der Rolle der britischen Königin ist sie ja schon durch ihre Oscar-prämierte Rolle in "The Favourite" vertraut, obwohl sie in "The Crown" wohl deutlich ernster angelegt sein dürfte. Die Rolle von Prinzessin Margaret übernimmt übrigens Helena Bonham Carter.