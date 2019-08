SERIEN-KALENDER: Diese Serien starten im September 2019

GREYS ANATOMY, Staffel 14 (Amazon Prime)

Ebenfalls ab 6. September steht die 14. Staffel des Dauerbrenners unter den Krankenhaus-Serien im Amazon Prime-Abo zur Verfügung.

THE DEUCE, Staffel 3 (HBO)

Am 9. September geht die HBO-Serie mit der dritten Staffel zu Ende. Bei Sky ist "The Deuce" bisher nur wenige Wochen nach dem US-Ausstrahlungstermin in deutscher Sprache erschienen. Damit ist auch diesmal zu rechnen.

THE I-LAND, Staffel 1 (Netflix)

Am 12. September wachen auf zehn Menschen ohne jegliche Erinnerung auf einer tückischen Insel auf. Was folgt ist ein Science-Fiction-Thriller in Form einer siebenteiligen Netflix-Miniserie.