SERIEN-KALENDER: Diese Serien starten im August 2019

WHY WOMEN KILL, Staffel 1 ( CBS All-Access)

Am 15. August startet beim US-Streamingdienst CBS All-Access die neue Serie von "Desperate Housewives"-Schöpfer Marc Cherry: "Why Woman Kill" ist eine schwarze Komödie rund um drei betrogene Frauen in drei verschiedenen Zeitperioden: Ginnifer Goodwin ("Once Upon a Time") spielt eine Hausfrau in den 60er Jahren, Lucy Liu ("Elementary") ist eine Ehefrau aus besseren Kreisen in den 80er Jahren und Kirby Howell-Baptiste ("Barry") spielt eine Anwältin in der Gegenwart. Jede der Frauen wird von ihrem Ehemann betrogen.

Wann und wo die Serie hierzulande zu sehen sein wird, ist noch nicht bekannt.