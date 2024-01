Der Drehbuch-Professor Timo Gößler von der Filmuniversität Babelsberg in Potsdam sagte: "Das Ende des großen Serienbooms war nur eine Frage der Zeit - entscheidend ist jetzt, was davon übrig bleibt." Und da sei er gar nicht so pessimistisch, betonte der Serienexperte und Autor ("Der German Room: Der US-Writers'-Room in der deutschen Serienentwicklung").

"Die größere Vielfalt an Genres und Erzählansätzen, unkonventionellere Figuren, mutigere Stoffe oder neue Perspektiven - all das wurde erst durch den Serienboom möglich", betonte Gößler. Daran habe sich das globale Publikum in den letzten Jahren gewöhnt. "Meine Hoffnung ist, dass sich in dem jetzt härter umkämpften Markt - trotz weniger Experimenten und Masse - Qualität, Komplexität und Relevanz durchsetzen. Also all das, wofür die neue Generation an Serien steht."