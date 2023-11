Wunsch nach Authentizität und Gesehen-Werden

Der Wunsch nach Authentizität in der Darstellung von Beziehungen, Sexualität und Charakteren in Serien und Filmen sei innerhalb der Gen Z sehr hoch, so die Studie weiter. Als positive Beispiele wurde etwa "Heartstopper", "The Summer I Turned Pretty", "Stranger Things" und auch der Kinohit "Barbie" genannt.

Ganz oben auf der Wunschliste stehen demnach "hoffnungsvolle, erbauliche Inhalte, in denen Menschen Widrigkeiten überwinden“ sowie "Leben, die so sind wie mein eigenes".