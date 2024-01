Nicht alle Serien haben wie "Grey's Anatomy" 20 oder mehr Staffeln: Dieses Jahr werden viele Serien ihr Ende finden. Die Unterschiede sind vielfältig: entweder liegt es an den Quoten oder die Macher:innen der Serie entschieden sich, am kreativen Höhepunkt aufzuhören. Vielleicht führten aber auch Probleme hinter den Kulissen zu einem frühzeitigen Ende, was natürlich besonders ärgerlich ist. Was auffällt: Besonders auf Netflix müssen wir uns dieses Jahr von vielen (ehemals?) beliebten Serien verabschieden.

Hier findet ihr die komplette Liste aller zu Ende gehenden Serien 2024 (die natürlich laufend aktualisiert wird):