Endlich wieder echte Action! Wenn Regie-Veteran John Woo ( "The Killer“, "Bullet In The Head", "Face/Off") die Sache in die Hand nimmt, kann dabei ja nur ein Riesenradau der besten Sorte herauskommen. Die Handlung in "Silent Night" ist so einfach wie möglich gehalten und der Film erzählt eine klassische Rachegeschichte. Dennoch gibt es einen besonderen Clou: Die Hauptfigur kann ihren Schmerz und Hass nicht hinausschreien, da sie nach einer Kehlkopfverletzung die Stimme verloren hat.

Sehr euch zunächst den adrenalingesättigten Trailer an: