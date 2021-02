Wesley Snipes befürwortet Marvel-"Blade"-Reboot mit Mahershala Ali

Lange vor dem Marvel Cinematic Universe (MCU) kam "Blade", der Mensch-Vampir-Hybrid, in die Kinos. Wesley Snipes bereitete durch diese Marvel-Comic-Adaption 1998 den aktuellen SuperheldInnen-Boom erst so richtig vor. 2002 und 2004 kehrte Snipes erneut in die Rolle des Daywalkers Blade zurück, doch seither ist es um den Vampir-Jäger still geworden.

Nun dürfen wir uns aber auf ein weiteres "Blade"-Abenteuer freuen, an dem Snipes allerdings nicht mehr beteiligt ist. Die Hauptrolle in dem Reboot wird der zweifache Oscar-Preisträger Mahershala Ali ("Moonlight", "Green Book") übernehmen.