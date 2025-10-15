Folge 5 von "Das Sommerhaus der Stars" (Dienstag, 20:15, RTL, auch bei RTL+) beginnt mit einer Altlast. Ryan Wöhrl (23) und Lina Baumann (23) müssen in eine Exit-Challenge gegen Tara Tabitha (32) und Dennis Lodi (30). Der Ausgang des Spiels ist wegweisend für die Tektonik im Sommerhaus. Welche Allianz wird durch eine Niederlage geschwächt? Die "Alten" um Silva Gonzalez (46) und Stefanie Schanzleh (37) und Jochen Horst (64) und dessen Frau Tina (52), die sich mit den Jünglingen Ryan und Lina verbündet haben? Oder die Verschwörung der "Jungen" um Tara und Dennis?

Fataler Patzer in der Exit-Challenge Die Paare müssen mit zwei Seilen große Dominosteine auf ein Brett bugsieren. Werden sie richtig platziert und angestoßen, setzen sie eine Kettenreaktion in Gang, die eine Glocke zum Läuten bringt. Beide Paare finden schnell eine gute Methode. Vor allem Dennis, bisher eher der Hofnarr der selbst ernannten österreichischen Kaiserin Tara, punktet mit Seriosität, Konzentration und Führungsstärke. Doch ihre Konkurrenten liegen knapp vorne. Aber dann begeht Ryan einen fatalen Fehler. Um einen heruntergefallenen Klotz aufzuheben, lehnt er sich an das Brett. Die bereits aufgestellten Steine fallen um. Diesen Nachteil können Lina und Ryan nicht mehr aufholen. Sie müssen das Sommerhaus verlassen.

Silva als "Mr. Lonely" Die Gruppe um Silva steht nun also mit dem Rücken zur Wand. Die Allianz der Jungen ist nun deutlich in der Überzahl, es steht 4:2. Die alles andere als schweigende Mehrheit verspottet den alleine im Regen sitzenden Sänger, indem sie "Mr. Lonely" anstimmt. Doch Silva hofft auf ein Wunder. Das könnte in Gestalt eines neuen Paares eintreten. Ex-"DSDS"-Kandidatin Sarah Joelle Jahnel (36) zieht mit ihrem Partner Ersin (37) ein. Beide Gruppen reißen sich um das neue Paar.

Melk-Gate bei Edda und Micha Eine weitere Hoffnung für Silva und Co.: Die Allianz der Jungen könnte sich selbst zersetzen. Zunächst zerlegt sich einmal mehr das Paar Edda Pilz (24) und Micha Klotz (27). Er beschwert sich über ihr non-existentes Sexleben ("ein Haufen Scheiße"). In offener Runde äußert Micha die Hoffnung, dass Edda ihn mal wieder "melken" könnte. Im kleinen, paarinternen Kreis entsteht ein Streit, an dessen Ende Micha seine Partnerin einfach nur anstarrt. Als ob sie eine "schimmlige Tomate" wäre (Edda). Micha umarmt sie auf seine Aufforderung, aber demonstrativ steif. Dann bekommt die Allianz Risse. Am Abend kommt Alkohol auf den Tisch. Tara petzt gegenüber Jennifer Degenhart (27), dass deren Marvin (30) sich einen Becher voll Tequila gefüllt hat. Und zu viel Alkohol hat in der letzten Folge zu einem Streit geführt. Jennifer stellt Marvin zur Rede, und offenbart damit, dass Tara geplaudert hat. Was wiederum die und ihr Dennis, der zu Marvin hält, nicht so lustig finden. Die Allianz zerfällt kurzzeitig entlang des Geschlechtergrabens. Doch dann gelingt es Tara, die explosive Stimmung auf Silva umzuleiten. Schließlich bechert der auch ganz schön. Kurz entsteht ein Zwist zwischen Silva und seiner Stefanie, ehe die Tara attackiert. "Wer bist du", ruft sie mehrmals, bis die sich zur "Queen of Austria" ausruft. Der Streit verlagert sich dann auf ihre Männer. Silva nennt Dennis einen "Hurensohn", Dennis bezeichnet Silva als "Hund" und als etwas Schlimmeres, das von der Regie überpiept wird ("Du Stück ...").

Silva kündigt Allianz mit Jochen auf Am nächsten Morgen folgt die Katerstimmung. Silva fühlt sich "psychisch müde". Ohne Not zerstreitet er sich mit seinem letzten Verbündeten Jochen. Weil der gewagt hat, ihm ins Gewissen zu sprechen ("Du hast Schaden angerichtet"). Silva entschuldigt sich immerhin bei Dennis, dessen Mutter beleidigt zu haben. Allerdings nur, weil Dennis auf ihn zugekommen ist. Nicht um zu deeskalieren freilich, sondern um noch mehr zu provozieren, angestiftet von Paulina Ljubas (28). Im ersten Spiel der Folge müssen die Stars Fragen beantworten. Bei Nichtwissen müssen sie Ekelhaftigkeiten essen. Das Format spielt den älteren Teilnehmern in die Karten. Mit Allgemeinwissen haben es die Jungen in derartigen Shows nicht so. Jochen und Tina schneiden dann auch am besten ab. Als Belohnung dürfen die Staffelsenioren bestimmen, welches der drei Paare, das keine einzige Frage beantworten konnte und/oder Essen ausgespuckt hat, für die nächsten Spiele gesperrt wird. Sie können sich also keinen Nominierungsschutz erkämpfen.

Es kriselt bei Sarah Joelle und Ersin Zur Wahl stehen Tara/Dennis, Sarah Joelle/Ersin und Paulina/Tommy. Tina und Jochen entscheiden sich für Tommy und Paulina. Nachvollziehbar, schließlich handelt es sich um das mit Abstand stärkste Paar in den Spielen. Das zudem im Mittelpunkt der Allianz der Jüngeren die Fäden zieht. Doch anstatt das als Grund zu nennen, laviert Jochen bei seiner Begründung herum und sagt, dass er Tara und Dennis belohnen wolle. Sie hätten sich in den letzten Spielen gesteigert. Und die Neuen will Jochen nicht gleich rausschmeißen. Das könnte auch gar nicht nötig sein. Sarah Joelle und Ersin zerlegen sich selbst in Rekordzeit. Kaum angekommen, bricht Sarah Joelle ohne Not einen Streit vom Zaun. Es geht um einen Blumenstrauß, den Ersin an Muttertag gekauft haben soll, der aber wohl nie bei ihr ankam. Oder so ähnlich. Ersin kokettiert mit einem freiwilligen Auszug, Sarah Joelle stellt ihre Beziehung in Frage: "Das ist es nicht". Spoiler: Im wahren Leben sind sie mittlerweile getrennt. Wie lange sie es im Sommerhaus noch aushalten, zeigt sich ab der nächsten Folge.