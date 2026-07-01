Sommerkino Wien: KARLSkino-Programm 2026

Von 6. bis 19. Juli 2026 verwandelt sich der Wiener Karlsplatz in einen temporären Open-Air-Kinoraum: Das KARLSkino lädt bei freiem Eintritt zu zwei Wochen internationaler Filmkunst, cineastischer Entdeckungen und gesellschaftlicher Debatten in den Resselpark. Vor eindrucksvoller Kulisse zwischen Karlskirche, Wien Museum und Technischer Universität entsteht ein einzigartiger urbaner Kulturraum.

Der Karlsplatz – Spielort, Protagonist und Gastgeber Besucher:innen des KARLSkino erleben Kino unter freiem Himmel mit Blick auf die beleuchtete Karlskirche. Der Kinobesuch wird dabei zum sommerlichen, urbanen Kulturerlebnis im Herzen Wiens. Hier ist der Karlsplatz nicht nur Spielort, sondern auch Protagonist und Gastgeber. Ein Ort für Wiener:innen und Besuchende, Ruhende und Reisende, Kulturbegeisterte und Kulturschaffende gleichermaßen. Genau diese Offenheit und Vielschichtigkeit spiegeln sich auch im Programm des KARLSkino wider.

Festivaleröffnung: LITTLE TROUBLED GIRLS Eröffnet wird das KARLSkino am 6. Juli mit LITTLE TROUBLED GIRLS der slowenischen Regisseurin Urška Djukić. In ihrem vielfach ausgezeichneten Spielfilmdebüt erzählt Djukić mit großer Sensibilität und ohne Klischees vom weiblichen sexuellen Erwachen und den Spannungen zwischen Begehren, Körperlichkeit und religiöser Prägung. Ein atmosphärisch dichter Film, getragen von herausragenden Darsteller:innen. Vor dem Film sorgt der „Chor KÖRDÖLÖR“ für ein stimmiges Intro.

OH MY GOD! – Glaube, Kirche und Popkultur Unter dem diesjährigen Schwerpunkt OH MY GOD! widmet sich das KARLSkino thematisch dem Katholizismus und setzt sich mit Glauben, religiösen Ritualen, spiritueller Sehnsucht sowie den Institutionen und Repräsentanten der Kirche auseinander. Religiöse Motive in Filmen, Serien und Popkultur erleben ein Revival — als Projektionsfläche gesellschaftlicher Konflikte, moralischer Fragen und politischer Debatten. Das KARLSkino greift diese Entwicklungen auf und untersucht die Schnittstellen zwischen Spiritualität, Macht, Pop und Krise.

Kooperationen und Spezialprogramme 2026 setzt das KARLSkino die Kooperation mit dem CROSSING EUROPE fort. Zwei Preisträgerfilme des Festivals erweitern das Programm um aktuelle Positionen des europäischen Autor:innenkinos und eröffnen neue Perspektiven auf gesellschaftliche und politische Gegenwartsfragen. Gemeinsam mit der GÖAB - Gesellschaft für Österreichisch-Arabische Beziehungen wird Kino aus dem Nahen Osten gezeigt und mit dem LAI - Lateinamerikainstitut das feministische Drama BITTER GOLD in Neo-Western Atomsphäre. Hier geht es zum heurigen KARLSkino-Programm!