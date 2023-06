In unseren Kinos schwingt er sich gerade mit einer Vielzahl anderer Spider-People durch das Multiversum – allerdings "nur" in animierter Form. Die Rede ist natürlich von Miles Morales, dem Teenager mit afro-lateinamerikanischen Wurzeln.

Wir haben ihn im Oscar-prämierten Animationshit "Spider-Man: A New Universe" bereits 2018 kennengelernt und fiebern nun mit ihm in "Spider-Man: Across the Spider-Verse" mit, ob er sein Schicksal entgegen allen Schwierigkeiten positiv beeinflussen kann. (Zu den aktuellen Spielzeiten geht es hier). Eine Antwort darauf erhalten wir aber erst 2024 im Finale "Spider-Man: Beyond the Spider-Verse".