"Spider-Man: No Way Home": MCU-Hit hat Sky-TV-Premiere

Kinohunger bringt "Spider-Man" auf Platz sechs der ewigen Kinocharts

Endlich angelaufen, übertraf "Spider-Man: No Way Home" alle Erwartungen. In den USA spielte der dritte Teil der Spidey-Trilogie mit Tom Holland am ersten Wochenende 260 Millionen Dollar ein. Natürlich der beste Start seit dem Beginn der Pandemie. Aber damit nicht genug. "No Way Home" legte den zweitbesten Auftakt der US-Kinogeschichte hin! Nur "Avengers: Endgame" von 2019 spielte zum Start mehr ein.

Obwohl er nur in den letzten beiden Wochen des Jahres lief, ist "Spider-Man: No Way Home" der erfolgreichste Film des Jahres 2021. Sowohl in den USA als auch weltweit lockte kein Film mehr Zuschauer in die Lichtspieltheater. In Deutschland lag das Marvel-Spektakel mit über vier Millionen Zuschauern übrigens "nur" auf Platz zwei der Jahrescharts. Daniel Craigs letzter Auftritt als 007 in "James Bond: Keine Zeit zu sterben" war noch erfolgreicher.

"Spider-Man: No Way Home" wurde zum Symbol für eine Zeit, in der das Kino nach coronabedingtem Dornröschenschlaf wieder langsam erwachte. Die lange Entwöhnung der Zuschauer ist möglicherweise ein Grund für den gigantischen, durchaus überraschenden Erfolg des Films. Die Menschen wollten wieder ins Kino; dieses Klima spülte "Spider-Man: No Way Home" auf Platz sechs der ewigen Kinorangliste. 1,9 Milliarden US-Dollar spielte der Hit weltweit bis in den Frühling 2022 ein.