Tom Holland nimmt sich nach "Spider-Man" Auszeit

Der in London geborene Schauspieler ist aktuell zum dritten Mal als Spider-Man im Kino zu sehen. Bei den Dreharbeiten zum Film "Spider-Man: No Way Home" habe er "jede Minute genossen", sagte Holland - "aber ich habe das Gefühl, dass wir bereit sind, uns von Spider-Man zu verabschieden".

Es sei nun an der Zeit für Veränderung. "Ich würde gerne eine Zukunft von Spider-Man sehen, die vielfältiger ist - vielleicht mit einer Spider-Gwen oder einer Spider-Woman", fügte er hinzu. "Wir hatten drei Spider-Mans hintereinander; wir waren alle gleich. Es wäre schön, etwas anderes zu sehen."