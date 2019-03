Star Trek Discovery: Amüsante Geister der Vergangenheit

Der Einstieg in diese Episode von "Star Trek: Discovery" könnte nicht besser sein für eine TV-Serie, die auf so populären Vorgängern und einer so lebendigen Fan-Community aufbaut. Einmal mehr erweist sich auch der Titel " Gedächtniskraft", oder noch mehr der Originaltitel "If Memory Serves", als gut durchdacht und passend für das gebotene Schauspiel. Denn in der letzten Episode haben sich Burnham und der schwer angeschlagene Spock auf den Weg in Richtung Talos IV gemacht. Wir steigen daher mit einem "Previously on … Star Trek" ein und erleben dann ein Medley aus Szenen aus der (ursprünglichen, aber erst später ausgestrahlten) Pilotepisode "Der Käfig" von " Raumschiff Enterprise" (bei Fans als "Star Trek: The Original Series, kurz TOS, bekannt).