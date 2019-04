Star Trek Discovery: Widerstand ist zwecklos

Der Rote Engel ist also Burnhams Mutter, in weiterer Folge zur besseren Unterscheidung einfach Dr. Burnham genannt. Diese Enthüllung ist zwar eher eine Referenz an das Fantasy-Universum von " Star Wars", aber Schwamm drüber. Um ihre Familie vor dem Angriff der Klingonen zu retten, wollte Dr. Burnham eigentlich mit dem von ihr erfunden Zeitreise-Anzug nur eine Stunde in die Vergangenheit springen. Aber Zeitreise ist bekanntlich kompliziert und nicht ungefährlich. Sie ist stattdessen 950 Jahre in der Zukunft gelandet. Seitdem ist sie dort gestrandet. Denn wann immer Dr. Burnham in die Vergangenheit springt, wird sie von "der Zeit" wie von einem Gummiband wieder zurück zu ihrem Ausgangspunkt gezogen. Für Stamets ist das ganz einfach durch das 3. Newton'sche Bewegungsgesetz erklärbar. Ob das seine Kompetenz unterstreicht? Jedenfalls war das pseudo-wissenschaftliche Technobabble von Star Trek auch schon schlauer als in dieser Episode.

Die "große Mission" von Dr. Burnham ist jedoch nach all den Jahrzehnten in der Zukunft nicht mehr (hauptsächlich) die Rückkehr zu ihrer Familie, sondern der Kampf gegen "Control": Die künstliche Intelligenz wird in der Zukunft sämtliches Leben in der Galaxis auslöschen. Damit lagen wir schon einmal ziemlich falsch, denn noch vor zwei Wochen haben wir an dieser Stelle bezweifelt, dass "Control" der Grund für den Besuch des Roten Engels ist.