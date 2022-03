"Star Trek: Strange New Worlds": Trailer zum "Discovery"-Spin-Off

Captain Pike als vollbärtiger Einsiedler

Christopher Pike wird zunächst als echter Einsiedler mit dichtem Vollbart präsentiert, der in einer Art Blockhütte lebt und mit seinem Pferd durch den Schnee reitet. Doch dann fliegt plötzlich ein Shuttle der Föderation über ihm.

Außerdem ist im Trailer die Stimme von Nummer Eins (Rebecca Romijn) hören: Sie erzählt vom ersten Kontakt mit Aliens und dass sich so etwas nach reiner Science-Fiction anhören würde, solange, bis es tatsächlich passiert.

Zuletzt erhaschen wir dann noch einen Blick auf einen wieder glattrasierten Captain Pike, der das Kommando über die Enterprise antritt – und zwar zu einer Zeit, bevor Captain Kirk diesen Posten innehat.

In den USA startet die Sci-Fi-Serie am 5. Mai 2022 bei Paramount+. Noch ist unklar, ob "Star Trek: Strange New Worlds" in Österreich bei Sky laufen wird. Fans müssen sich also noch gedulden, bis offizielle Informationen vorliegen.