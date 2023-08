Ahsoka Tano

Mit dem Serientitel ist die ehemalige Jedi-Ritterin Ahsoka Tano gemeint, die bereits als Kindersoldatin auf diversen Schlachtfeldern Kampferfahrung sammeln konnte. Später nahm Anakin Skywalker sie unter seinen Schutz und bildete sie zum Jedi aus, doch sie sollte dieses Training nie abschließen. Als das Imperium an die Macht kam, wurde sie unter dem Codenamen Fulcrum zur Undercover-Agentin. Zu diesem Zeitpunkt begann auch ihre Zusammenarbeit mit Hera Syndulla und den anderen Rebels (dazu weiter unten mehr).

Zunächst ist Ahsoka nur in animierter Form aufgetreten und zwar in den Serien "Star Wars: The Clone Wars" und "Star Wars Rebels". 2020 nahm sie dann dank Rosario Dawson in "The Mandalorian" reale Gestalt an und die Schauspielerin wiederholte ihre Rolle erneut in der Spin-Off-Serie "The Book of Boba Fett". Heuer ist aber endlich die Zeit reif, dass Rosario Dawson aka. Ahsoka in einer eigenen Serie groß herauskommt.