"Star Wars: Ahsoka": Kommt eine zweite Staffel?

... oder doch ein Film?

Es könnte aber auch sein, dass die Story rund um Ahsoka (und auch Thrawn) nicht in einer zweiten Staffel, sondern in Form eines Films weiter erzählt werden. Immerhin ist schon länger bekannt, dass Dave Filoni und Jon Favreau ("The Mandalorian") mit der Produktion eines neuen "Star Wars"-Films beauftragt wurden. Darin sollen die Serien "The Mandalorian", "Ahsoka" und "Das Buch von Boba Fett" zusammenlaufen und einem gigantischen gemeinsamen Höhepunkt entgegensteuern.

