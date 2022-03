Basierend auf realen Ereignissen

Das ist die Handlung des Films "Die Stockholm Story: Geliebte Geisel" aus 2018, der nun im Abo von Amazon Prime enthalten und zu sehen ist. Hawke und Rapace überzeugen in jeder Sekunde. Alles in allem zwar kein Meisterwerk, aber ein gelungener Mix aus Herz und Hirn, aus Komödie, Liebesfilm und Krimi, der die ZuseherInnen auf eine emotionale Achterbahn mitnimmt.

Das Interessanteste an "Die Stockholm Story" ist aber, dass der Film auf wahren Begebenheiten beruht. Falls euch die Handlung also bekannt vorkommt, habt ihr in der Schule gut aufgepasst: Der Streifen erklärt den Ursprung des berühmten "Stockholm-Syndroms", ein beliebter Begriff in der Psychologie. Darunter versteht man das Phänomen, wenn das Opfer einer Gewalttat (vor allem bei einer Geiselnahme) Gefühle für den Täter oder die Täterin entwickelt.