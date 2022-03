"Queenpins": Die wahre Geschichte hinter der Betrüger-Comedy

Wenn wir mit Einkaufsmarkerl einige Euro sparen können, fühlen wir uns schnell mal wie Königinnen und Könige, die niemand vom Sparefroh-Thron stoßen kann. Dieses erhabene Gefühl kennen wir alle.

Kristen Bell und Kirby Howell-Baptiste werden in der Comedy "Queenpins" aber tatsächlich, wie der Name schon sagt, zu Coupon-Königinnen. Oder eher: Gaunerinnen. Denn als gelangweilte und frustrierte Hausfrauen entscheiden sie, ihr Hobby, das Coupon-Sammeln, zur Gaunerei zu machen, was in einer 40 Millionen schweren Fälschungs-Betrügerei endet, die dutzende Megakonzernen schadete.

So verrückt es klingt, so wahr ist es: Denn "Queenpins" basiert auf realen Ereignissen. Das Leben schreibt also nach wie vor die besten Geschichten.