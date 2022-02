Darum geht's in "Clark"

Die True-Crime-Serie "Clark" erzählt vom Leben und der Karriere von Clark Olofsson (Skarsgård), einem der absolut berüchtigtsten Verbrecher Schwedens. Als Vorlage der Serie diente Olofssons Autobiographie "Vafan var det som hände".

Olofssons kriminelle Karriere begann bereits in den frühen Sechzigerjahren, einen Großteil seines Lebens verbrachte er aufgrund von Mord, Drogenhandel, Raub und Körperverletzung hinter Gittern. Wirklich berühmt wurde er 1973, als er eine entscheidende Rolle in der Geiselnahme am Norrmalmstorg spielte, in der vier Geiseln in einer Bank 131 Stunden gefangen genommen wurden.

Es handelte sich dabei um einen der ersten Kriminalfälle, über den die schwedischen Medien live berichteten und bei dem auch der körperliche und psychische Zustand der Geiseln im Fokus stand. Alle Geiseln bauten eine Beziehung zu den Bankräubern auf und zeigten mehr Angst vor der Polizei als vor den Tätern.

Olofsson war generell der Typ Mensch, dem es allein mit seinem Charme und seinem guten Aussehen gelang, dass sich ein nicht kleiner Teil der schwedischen Bevölkerung regelrecht in ihn verliebte – trotz seiner begangenen Gräueltaten.