Moment 1: Max stirbt (vorerst)

Max (Sadie Sink) wurde von Vecna auserkoren, um zu sterben. Bisher hat sie ihr Lieblingslied "Running Up That Hill" gerettet, doch im Finale stoppt sie absichtlich die Musik, um Vecna anzulocken. Was aber nicht geplant war: ihr Walkman ging kaputt, wodurch sie dem Monster tatsächlich wehrlos ausgesetzt ist.

Ihre Knochen brechen und ihre Augen bluten, woraufhin sie hinunter in die Arme von Lucas (Caleb McLaughlin) fällt. Nachdem Max weinend "Ich will nicht sterben, ich bin nicht bereit" jammert, antwortet Lucas "Du wirst nicht sterben, bitte halte durch." Doch sie stirbt trotzdem und voller Verzweiflung schreit Lucas nach seiner Schwester: "Erica, Hilfe!" Dieser letzte Teil wurde von dem Schauspieler improvisiert.