Nach "Stranger Things": Neue Rollen für Millie Bobby Brown

Wird Brown zum "Star Wars"-Star?

Mit den Buchverfilmungen "The Girls I've Been" und "The Thing About Jellyfish" hat Brown zwei weitere bestätigte Projekte auf dem Tisch. Bei "The Girls I've Been" handelt es sich um die Verfilmung des gleichnamigen Teeniebuch-Bestsellers, der, wie "Deadline" berichtet, ebenfalls auf Netflix erscheinen soll. In dem Film verkörpert Brown die Tochter einer Trickbetrügerin, die selbst zur gekonnten Manipulatorin geworden ist. Jason Bateman (53) soll den Film produzieren. "The Thing About Jellyfish" ist hingegen eine Produktion des Filmkonzerns Universal Pictures in Zusammenarbeit mit Reese Witherspoon (46) und ihrer Produktionsfirma Hello Sunshine. Das berichtet die Branchenseite "The Hollywood Reporter". Der Film handelt von der Teenagerin Suzy, deren beste Freundin ertrunken ist. Einen Unfall anzweifelnd begibt sich Suzy auf die Spur, was wirklich passiert ist.

Eine weitere große und lukrative Rolle könnte Millie Bobby Brown ebenfalls bald winken - sie soll "Star Wars"-Heldin werden. Die britische Zeitung "Mirror" hat diese Gerüchte aufgebracht. Es soll angeblich geheime Gespräche zwischen der Schauspielerin und Disney über eine Rolle geben, heißt es in dem Blatt. Bei Disney sei man sich bewusst, was für eine Ikone sie bereits für die zehn- bis 30-jährigen Zuschauer sei, erklärte eine anonyme Quelle in dem "Mirror"-Bericht. "Sie könnte leicht 15 Millionen Dollar für einen ersten Film oder eine erste Serie mit nach Hause nehmen", so der Insider.