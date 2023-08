Wie viel kostet ein Abo?

Im Unterschied zu Netflix gibt es hier eigentlich nur ein Modell. Mit 6,99 Euro pro Monat kann man alle Multimedia-Bereiche erreichen. Zudem stellt der Streamingdienst auch noch ein Verleihmodell zur Verfügung, der vor allem die neusten Hollywood-Blockbuster wie "Avatar: The Way of Water" bereithält. Für Abo-Nutzer:innen ist ein Verleih-Film pro Monat inkludiert.