Jonah Hill hätte eine Idee, aber ...

Seit dem Zeitpunkt, als sie 2007 die Kinosäle verließen, sehnen sich die Fans nach einer Fortsetzung von "Superbad". Michael Cera und insbesondere Jonah Hill sind mittlerweile Stars, eine Rückkehr zu ihren Wurzeln haben sie eigentlich nicht nötig. Beide zeigten sich gegenüber der Idee (deshalb?) eher verhalten – zumindest, wenn es um die nahe Zukunft geht.

In einem Interview mit "W Magazine" äußerte sich nämlich Jonah Hill in gewohnter Jonah-Hill-Manier dazu: "Was ich tun möchte, ist, wenn [Michael Cera und ich] 80 sind, einen 'Superbad 2' zu machen. Nach dem Motto: 'Superbad der alten Leute'. Die Handlung dafür hat er auch schon parat: "Unsere Ehepartner sterben und wir sind wieder Single. Das ist es, was ich mir von 'Superbad 2' wünsche, und nur so würde ich es jemals machen."

Heißt im Klartext: Die Chancen auf eine (nahe) Fortsetzung des Films stehen also eher schlecht.