"Superintelligence": Trailer zur Sci-Fi-Komödie mit Melissa McCarthy

Melissa McCarthy und Ben Falcone sind ja ein richtiges Dream-Team und präsentieren im Zwei-Jahres-Takt immer eine neue Komödie. Schauspieler und Regisseur Falcone, der zugleich McCarthys Ehemann ist, versteht es eben, die perfekten Rollen für die Komödiantin auszuwählen und setzt die Filme dann auch in Szene. Nach "Tammy", "The Boss" und "Life of the Party" folgt nun mit "Superintelligence" eine überdrehte SciFi-Komödie, bei der McCarthy selbstverständlich gleich die ganze Welt retten muss.