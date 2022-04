Marvel: Diese 8 Figuren hat das MCU einfach vergessen

President Matthew Ellis ("Iron Man 3")

Ellis war der allererste Präsident im MCU, trotzdem durfte er nach seinem Auftritt in "Iron Man 3" das Weltgeschehen nicht mehr mitbestimmen. Politische Verstrickungen hätte es aber genug gegeben, denken wir beispielsweise nur an den SuperheldInnen-Streit in "The First Avenger: Civil War".

Dort wird er nur kurz erwähnt – nämlich, dass immer noch auf ein öffentliches Statement von ihm gewartet wird. Wir warten heute noch.

Ist auf Netflix, Disney+ und Amazon Prime zu sehen. Hier geht's zum Film!