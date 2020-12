"Tatsächlich Liebe"-Studie: Fans zeigen größere Akzeptanz für Stalker

Es geht auch anders

Auf der anderen Seite fand Lippman heraus, dass Frauen, die Filme wie "Der Feind in meinem Bett“ sahen, in dem männliche Aggression als das benannt wird, was sie ist, schneller von übergriffigem Verhalten abgestoßen waren. "Instinkte bewahren uns vor Gefahren, aber die Idee von Romanzen, dass Liebe über allem steht, führt dazu, dass man nicht mehr hinterfragt, was man sich ansieht“, so Lippman im Interview mit "Global News Canada".