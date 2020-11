Happy End: Die 16 besten Liebesfilme gegen Liebeskummer

Dieses Teenage-Drama ist der perfekte Einstieg, denn in diesem Alter steht Liebeskummer bekanntlich auf der Tagesordnung. Die eher introvertierte Highschool-Schülerin Lara Jean (Lana Condor) ist wieder einmal verliebt, aber leider in den Freund ihrer großen Schwester.

Traditionell verarbeitet sie ihre unglücklichen Liebschaften in Liebesbriefen, die nie abgeschickt werden, sondern in einer Schachtel unter ihrem Bett landen. Als jedoch ihre Briefe an die jeweiligen Adressaten verschickt werden, ist Schadensbegrenzung gefragt. Lara Jean entscheidet sich daher zu einem gewagten Ablenkungsmanöver: einer Fake-Beziehung mit Peter Kavinsky (Noah Centineo), der so seine Ex eifersüchtig machen will.

"To All The Boys I've Loved Before" ist (wie auch die Fortsetzung) bei Netflix zu sehen.