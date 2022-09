Eigentlich passten sie perfekt in die ohnehin sehr schrill-bunte und etwas durchgeknallte Zeit der Neunziger-Jahre – und doch waren sie der lebendig gewordene Alptraum aller Eltern, PädgogInnen oder sonstigen Menschen, denen es zumindest ein bisschen am Herzen liegt, dass aus dem Nachwuchs halbwegs gebildete Mitmenschen werden:

Die "Teletubbies", die schrille Kleinkinder-Serie aus Großbritannien, ging das erste 1997 Mal on air, ab 1999 war sie in Deutschland zu sehen. Während Erwachsene ihren Kopf lieber mehrmals gegen die Wand knallten, als sich eine gesamte Folge mit den XL- Babys, ihrer Baby-Sonne und dem Staubsauer mit dem Alien-Aussehen reinzuziehen, wurden Tinky-Winky, Laa-Laa, Po und Dipsy bald zum Kult in Kindergärten und Volksschulen: "Winke, Winke!" und "Ah-Oh!" zogen in den sowohl kindlichen als auch erwachsenen Sprachgebrauch ein – und dass man damals tatsächlich glaubte, dass im Jahr 2000 die Welt untergeht, scheint rückblickend gesehen durchaus logisch.