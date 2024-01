Tom Ellis in Staffel 2 von "Tell Me Lies" dabei!

Achtung, Verbrennungsgefahr! Die ohnehin schon heiße Serie wird laut "Deadline" durch den unglaublich charmanten Tom Ellis, dem Hauptdarsteller in "Lucifer", geradezu höllisch heiß. Der walisische Schauspieler wird in den neuen Folgen von "Tell Me Lies", wo übrigens seine Ehefrau Meaghan Oppenheimer als Showrunner tätig ist (hüstel hüstel!), in die Rolle von Oliver schlüpfen.

Oliver ist ein Professor am Baird College, dessen strenge Einstellung eine einschüchternde Wirkung hat und deshalb nicht von allen Studierenden geschätzt wird. Er ist mit Lucys Professorin Marianne (Gabriella Pession) verheiratet. Als eine der Hauptfiguren beginnt, seine Anerkennung zu suchen, wird es chaotisch ...