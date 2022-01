Unbekannte Agentin

Chastain sagte damals: "Meine Figur aus 'Zero Dark Thirty' hatte ja ein reales Vorbild und jene Frau hat mir in Vorbereitungs-Gesprächen viel über die Welt der Spionage verraten. Sie erklärte mir zum Beispiel, dass 355 ein Code-Name für die erste weibliche Agentin während des Amerikanischen Unabhängigkeits-Krieges im 18. Jahrhundert gewesen ist. Ihr richtiger Name bleibt bis heute ein Rätsel."

Diese historische Leistung der unbekannten Agentin hat aber bis in die Gegenwart Auswirkungen gezeigt, denn Chastain fügte hinzu: "Viele Agentinnen haben seither den Code-Namen 355 weiterverwendet, um die namenlose Vorgängerin zu ehren. Daher hat mich auch die Film-Idee begeistert, dass man einige Frauen, die im Verborgenen arbeiten und unglaubliche Opfer bringen, ohne jemals öffentliche Anerkennung dafür zu erhalten, mit dieser Ziffer eine Art Denkmal setzt."

Ohne jetzt zu spoilern, sei der Hinweis erlaubt, dass die Agentinnen aus "The 355" sich am Ende des Films in eben dieser Situation befinden und daher die Zahl einen perfekten Sinn ergibt.

