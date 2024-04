Chris Pines (43) neuer Film "Poolman" feierte am 24. April) in Los Angeles Premiere. Bei dem Event war der Schauspieler kaum wiederzuerkennen. Statt wie sonst im adretten Anzug kam er in Wanderschuhen, kurzen Shorts, beigem Sakko und Ansteckblume auf den blauen Teppich. Besonders stachen seine langen blonden Haare und sein zotteliger Bart ins Auge.

Um seiner Rolle gerecht zu werden, erschien der einstige "Sexiest Man Alive" in einem alten blauen Van zu der Veranstaltung. Selbstbewusst posierte er vor dem Fahrzeug, scherzte mit seinen Co-Stars und machte Fotos mit den Fans.

Der Look war eine Hommage an seinen Filmcharakter. In "Poolman" spielt Pine die Hauptrolle eines verwahrlosten Lebenskünstlers und Möchtegern-Philosophen, der sich in L.A. um die Instandhaltung von Swimmingpools kümmert. Wie "Deadline" berichtet, kommt Darren Barrenman im Laufe des Filmes einer Verschwörung auf die Spur.