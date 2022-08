Colin Farrell und Brendan Gleeson konnten schon in "Brügge sehen ... und sterben?" beweisen, wie gut sie vor der Kamera harmonieren und was für einen Heidenspaß es macht, den beiden beim Zanken zuzuschauen. Als hätte der Macher der Krimi-Komödie unsere Gebete erhört, liefert er uns mit "The Banshee of Inisherin" sein nächstes Werk mit den beiden Darstellern in den Hauptrollen.

Seht hier den Trailer zu der düsteren irischen Komödie: