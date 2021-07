Schwarze Komödie

Was nach einem düsteren Thriller klingt, entpuppt sich schnell als einer der unterhaltsamsten Filme des Jahres. Die schwarze Komödie stammt aus der Feder von Film- und Theaterautor Martin McDonagh, der bereits in "Brügge sehen und sterben" und "7 Psychos" neben seinen Schreibkünsten, auch sein Regietalent unter Beweis stellte. Mit "Three Billboards outside Ebbing, Missouri" gelingt ihm nun endlich auch im Kino der große Durchbruch. Die Idee zu dem Film hatte der gebürtige Ire, als er vor 10 Jahren während einer Durchreise durch amerikanische Kleinstädte, drei Werbeplakate mit einem Appell an die Polizei entdeckte.