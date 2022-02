"House of the Dragon": Details zum "Game of Thrones"-Spin-Off

Wie unterscheidet sich "House of the Dragon" von "Game of Thrones"?

Was uns natürlich alle brennend interessiert: Wie wird sich "House of the Dragon" im Vergleich zu "Game of Thrones" schlagen? Bloys ist (natürlich) überzeugt davon, dass das Spin-Off eben genau diesen Vergleich nicht zu scheuen braucht.

So hätten Ryan Condal und Miguel Sapochnik, der bei der Mutterserie bereits Regie führte, "großartige Arbeit geleistet", betont er. Sich vom Original abzugrenzen und als eigenständige Serie wahrgenommen zu werden, sei "eine sehr, sehr schwierige Sache".

Und was die Handlung betrifft? "[Die Serie] konzentriert sich ein bisschen mehr auf die Targaryens, mit Sicherheit eine hochdramatische Familie. Es fühlt sich also sehr selbstständig an, aber auch innerhalb der Welt von 'Game of Thrones'.“