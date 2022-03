Regisseur Matt Reeves hat in "The Batman" das Kunststück fertiggebracht, die DC-Figur und die Welt von Gotham City auf ein völlig neues Level zu heben, das sie von alle bisherigen Comic-Verfilmungen unterscheidet. Er versetzt uns in eine komplexe Stadt-Landschaft, die uns einerseits vertraut vorkommen und dann auch wieder sehr fremd wirken wird.

Dabei schöpft Reeves aus dem Vollen und hat sich natürlich auch an stilbildenden Vorgänger-Filmen orientiert. In mehrfachen Interviews nannte der Regisseur seine Lieblings-Filme und wir fassen fünf dieser Haupt-Inspirationsquellen hier zusammen.