Joker-Szene, die es nicht in den Film geschafft hat

Wie Regisseur Matt Reeves in einem "IGN"-Interview verriet, hatte er ursprünglich sogar vor, den von Keoghan gespielten Joker zu einem früheren Zeitpunkt in einer größeren Szene auftreten zu lassen. Nachdem Batman durch die Rätsel-Botschaften des Riddlers verwirrt wurde, sollte er einem in Arkham inhaftieren Killer einen Besuch abstatten, um sich eine Experten-Meinung über den Psychopathen Riddler einzuholen.

Reeves merkt dazu an: "Da wir uns in einem frühen Kapitel von Batmans Geschichte befinden, ist der besuchte Killer noch nicht der Joker, den wir von später kennen. Es ist eine richtig coole Szene geworden, die es nicht in den fertigen Film geschafft hat, aber zu einem späteren Zeitpunkt bestimmt einmal veröffentlicht werden wird."

Freuen wir uns also auf das künftige Bonus-Material zu "The Batman".

"The Batman" ist derzeit in unseren Kinos zu sehen. Hier geht's zu den Spielzeiten.