"The Batman": Jonah Hill im Gespräch als Riddler

Jonah Hill als einer von mehrere Schurken

Nun berichtet das US-Portal "Collider", dass Jonah Hill als möglicher Schurke im Gespräch ist – und zwar anders als ursprünglich vermutet nicht als der Pinguin, sondern als der Riddler. Allerdings sollen sich die Gespräche noch in einem sehr frühen Stadium befinden. Es ist also noch alles möglich. Das passt auch zu dem, was wir bisher über die Handlung wissen – und das ist nicht viel: Es soll eine "Crime-Noir"-Story werden, in der es Batman gleich mit mehreren Schurken zu tun bekommt und seine (bisher im Kino vernachlässigten) Fähigkeiten als "bester Detektiv der Welt" beweisen muss. Es könnte also durchaus auch der Pinguin werden. Der Riddler würde aber als mysteriöser Schurke besser in einen "Crime-Noir"-Thriller passen, in dem Batman als Detektiv (etwa wie in "Sieben" von David Fincher) ein verworrenes Verbrechen aufklärt.

Jonah Hill hat sich in den vergangenen Jahren vom Komödiendarsteller zum zweifach Oscar-nominierten Nebendarsteller in Filmen wie "The Wolf of Wall Street" (2013) und "Moneyball – Die Kunst zu gewinnen" (2011) gemausert. Zuletzt war er in der vielbeachteten Netflix-Serie "Maniac" zu sehen. Bei dem vielgelobten Coming-of-Age-Drama "Mid90s" (2018) hat er zum ersten Mal Regie geführt.