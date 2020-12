"The Beatles: Get Back" – Exklusive 5 Minuten aus Peter Jacksons Musik-Doku

Das Filmmaterial aus dem Jahr 1969, ein Mix aus über 60 Stunden bislang unbekanntem Material und 150 Stunden von zumeist ungehörten Audiofiles wurde nun aufwändig restauriert. Die Doku erzählt die Geschichte, wie John Lennon, Paul McCartney, George Harrison und Ringo Starr ihr erstes Live-Konzert nach zwei Jahren geplant und 14 neue Songs aufgenommen haben, die ursprünglich für ein begleitendes Live-Album gedacht waren. Erstmals wird in dem Film auch das vollständige Rooftop-Konzert in der Savile Row in London gezeigt, das ihr letzter öffentlicher Auftritt sein sollte.

"The Beatles: Get Back" startet am 26. August 2021 in den österreichischen Kinos.