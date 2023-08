Stirbt Raymond Reddington? Wenn ja, wann und wie?

Nachdem Red in einem unglaublich schlechten Gesundheitszustand in Spanien ankommt, trifft er auf einem Feldweg einen massiven Bullen. Anstatt diesem aus dem Weg zu gehen, starrt er ihn, trotz seines geschwächten Zustands, provokant an. Später findet Ressler das kriminelle Mastermind an ebenjener Stelle tot auf.

Im ersten Moment mag es so wirken, als ob Reds Tod ihm nicht gerecht wird, doch tatsächlich handelt es sich dabei um eine Hommage an eine Erzählung von ihm aus Staffel 10, Folge 13. Darin ging es um eine Stierkämpferin, die er dafür bewunderte, dass sie im Kampf starb. So einen Heldentod ist er nun auch gestorben, denn er ist (wahrscheinlich) nicht einfach auf dem Feld ausgeblutet, sondern hat sich einem gefährlichen Bullen gestellt.